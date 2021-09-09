Президент ФИДЕ Дворкович оценил шансы Непомнящего в матче на первенство мира с Карлсеном

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович высказался о матче за звание чемпиона мира между россиянином Яном Непомнящим и норвежцем Магнусом Карлсеном. По мнению Дворковича, у соперников равные шансы на победу.

«Я считаю, априори шансы равные абсолютно. За Магнусом опыт и уверенность в себе как чемпионе мира, а за Яном — мощные амбиции, такая по-настоящему спортивная злость, желание добиться большого успеха.

С шахматной точки зрения, считаю, они близки по уровню. И на первое место во время матча будет выходить уже, скорее, психологическая и физическая готовность», — цитирует Дворковича «Р-Спорт».

Матч за мировую шахматную корону пройдёт с 24 ноября по 16 декабря в Дубае (ОАЭ) во время всемирной выставки «Экспо».