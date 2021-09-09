Усэйн Болт прокомментировал возвращение Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Восьмикратный олимпийский чемпион по лёгкой атлетике Усэйн Болт прокомментировал решение португальского нападающего Криштиану Роналду вернуться в «Манчестер Юнайтед».

«Просто грандиозно, что он вернулся. Криштиану — требовательный, он многого будет требовать от партнёров, и это сделает их лучше. Он на другом уровне, просто машина.

Думаю, он будет играть до 42 лет. Он всегда будет в отличной форме и всегда будет оставаться уровнем выше молодых игроков — по причине работы, которую он проделывает, и преданности делу», — приводит слова Болта BBC.

Напомним, Криштиану Роналду уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», в котором начинал карьеру. За «Ювентус» нападающий выступал с 2018 года. 36-летний португалец стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. С 2009 по 2018 год Криштиану выступал за мадридский «Реал». В составе сборной Португалии Роналду стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций 2019 года.