Мария Ласицкене ответила на вопрос о новом фото с Ярославой Могучих

Олимпийская чемпионка 2020 года в прыжках в высоту Мария Ласицкене ответила на вопрос о новой фотографии с бронзовым призёром Игр в Токио украинкой Ярославой Могучих. Ранее спортсменки вновь оказались на одном фото, после этого украинка выступила с гневным заявлением.

Ласицкене спросили, как она ко всему этому относится.

«Я уже один раз ответила на этот вопрос и больше не хочу к этому возвращаться», — приводит слова Марии ТАСС.

Напомним, ранее Ласицкене заявила, что всё происходящее вокруг украинских прыгуний в высоту, в том числе вокруг Могучих, не изменит её тёплого отношения и уважения к ним.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» австралийской легкоатлетки Элеанор Паттерсон.

На Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) россиянка Мария Ласицкене завоевала золото в прыжках в высоту, а Могучих – бронзу. После окончания соревнований спортсменки по традиции сфотографировались вместе. После публикации в средствах массовой информации снимков на Могучих обрушилась волна жёсткой критики со стороны соотечественников.