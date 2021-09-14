Мария Ласицкене ответила на вопрос о новом фото с Ярославой Могучих

Олимпийская чемпионка 2020 года в прыжках в высоту Мария Ласицкене ответила на вопрос о новой фотографии с бронзовым призёром Игр в Токио украинкой Ярославой Могучих. Ранее спортсменки вновь оказались на одном фото, после этого украинка выступила с гневным заявлением.
Ласицкене спросили, как она ко всему этому относится.
«Я уже один раз ответила на этот вопрос и больше не хочу к этому возвращаться», — приводит слова Марии ТАСС.
Напомним, ранее Ласицкене заявила, что всё происходящее вокруг украинских прыгуний в высоту, в том числе вокруг Могучих, не изменит её тёплого отношения и уважения к ним.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» австралийской легкоатлетки Элеанор Паттерсон.
На Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) россиянка Мария Ласицкене завоевала золото в прыжках в высоту, а Могучих – бронзу. После окончания соревнований спортсменки по традиции сфотографировались вместе. После публикации в средствах массовой информации снимков на Могучих обрушилась волна жёсткой критики со стороны соотечественников.
- 14 сентября 2021
-
09:49
-
09:32
-
09:13
-
09:07
-
09:02
- 13 сентября 2021
-
23:11
-
21:24
-
19:20
-
16:28
-
16:22
-
13:11
-
10:22
-
00:39
-
00:16
- 12 сентября 2021
-
23:50
-
22:52
-
22:27
-
20:44
-
19:58
-
17:46
-
17:03
-
15:11
-
14:28
-
11:24
- 11 сентября 2021
-
23:40
-
23:26
-
23:07
-
22:50
-
22:33
-
22:15
-
21:44
-
20:49
-
18:42
-
17:17
-
12:24