Глава РУСАДА: основа списка запрещённых препаратов пересматриваться не должна

Исполняющий обязанности генерального директора РУСАДА Михаил Буханов высказал мнение о планах Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) исключить марихуану из списка запрещённых веществ.

«Если смотреть на Запрещённый список с юридической позиции, то отправным моментом, как мне кажется, является то, что не нужно ничего пересматривать. Если что-то включили — пусть оно там и остаётся. Нужно идти дальше. Медицина идёт дальше, появляются методы и средства, которые не являются запрещёнными, но эффективны. Основа Запрёщенного списка пересматриваться не должна, если кажется, что какой-то новый метод даёт несправедливое преимущество, его можно коллективно рассмотреть и решить — запрещать или нет. Вещи наркотического свойства должны быть запрещены», — приводит слова Буханова «Матч ТВ».

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