Анджелина Джоли встретилась с гимнастками, которые стали жертвами врача Ларри Нассара

Знаменитая американская актриса Анджелина Джоли опубликовала пост о гимнастках, которые выступили в Сенате США по допущенным нарушениям во время расследования скандального дела бывшего врача сборной Ларри Нассара.

«Для меня было честью встретиться с некоторыми смелыми американскими гимнастками, которые выступили в Сенате. Я в восторге от их мужества и решимости предотвратить подобные провалы в расследовании сексуальных домогательств в будущем. Как Эли Райсман сказала в ходе слушания: «Более 100 жертв могли избежать актов насилия. Для этого нужно было, чтобы один взрослый человек поступил правильно». Я выражаю поддержку и уважение им и всем, кто перенёс эту травму. Надеюсь, система будет реформирована», — написала Джоли.

Пост доступен в «инстаграме» Анджелины Джоли

Нассар получил более 200 лет тюрьмы за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних спортсменок, которое происходило под видом медицинских процедур. Одной из многочисленных жертв врача стала четырёхкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз.