Каноисты Шамшурин и Чеботарь стали чемпионами мира на дистанции 1000 метров

Российские каноисты Кирилл Шамшурин и Владислав Чеботарь завоевали золото в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 1000 метров на чемпионате мира — 2021 в Копенгагене (Дания).

Шамшурин и Чеботарь преодолели дистанцию за 3 минуты 32,83 секунды. Вторыми стали поляки Виктор Глазунов и Томаш Барняк (+1,55 секунды). Третье место заняли кубинцы Сергей Мадригал и Фернандо Энрикес (+2,38).

Ранее чемпионками мира в соревнованиях двоек на дистанции 200 метров стали российские байдарочницы Кристина Ковнир и Анастасия Долгова. А россиянка Наталья Подольская завоевала бронзовую медаль ЧМ в соревнованиях одиночниц на дистанции 200 метров.

Чемпионат мира в Копенгагене завершится 19 сентября.