Яна Батыршина: Винер-Усманова просто сделала Кузьминой такую «ответочку»

Серебряный призёр Олимпийских игр, многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина высказалась об отзыве Ириной Винер-Усмановой кандидатуры Натальи Кузьминой на пост главы технического комитета FIG.

Напомним, на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) израильтянка Линой Ашрам обошла россиянку Дину Аверину несмотря на потерю предмета. Российская сторона оспорила результаты соревнований. В ответ возглавляемый Кузьминой технический комитет FIG заявил, что не нашёл в судействе олимпийского турнира ошибок или признаков предвзятости.

«Я не говорю, что она была обязана пересмотреть оценки — а с другой стороны, почему бы и нет? Она как глава технического комитета и представитель России могла бы сделать всё по-честному, а не испугаться, что на неё набросится весь мир.

Конечно, Ирина Александровна не могла это так оставить. Но эта ситуация всё равно ничего не изменит. Она просто сделала Кузьминой такую «ответочку». Однако, по сути, это ничего не меняет.

И неизвестно, к лучшему ли, что теперь в техническом комитете не будет ни одного представителя России. Но Ирине Александровне виднее. Она же сказала, что, если представитель России так поступил, какая разница, есть он там или нет?» — приводит слова Батыршиной «Газета.Ru».