Алексей Рубцов остановился в шаге от пьедестала на ЧМ по скалолазанию в Москве

Россиянин Алексей Рубцов занял четвёртое место по итогам соревнований в дисциплине боулдеринг на чемпионате мира по скалолазанию, который проходит в Москве.
Победу одержал японец Кокоро Фуджи, серебро у его соотечественника Томоа Нарасаки, третьим стал француз Мануэль Корню.
33-летний Рубцов — чемпион мира 2009 года в боулдеринге, чемпион Европы 2020 года в многоборье, бронзовый призёр Всемирных игр 2017 года в боулдеринге.
Накануне четвёртой у женщин в этой же дисциплине стала россиянка Елена Красовская. Ранее в первом виде программы чемпионата мира — лазании на скорость — россиянка Юлия Каплина завоевала серебряную медаль.
Россия впервые принимает первенство планеты по скалолазанию. Чемпионат мира проходит в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой с 16 по 21 сентября.
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