Гандболистка ЦСКА Сабирова прокомментировала победу над «Кастамону» в Лиге чемпионов

Разыгрывающая гандбольного ЦСКА Карина Сабирова поделилась впечатлениями от победы в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с турецким «Кастамону» со счётом 34:27.
«Благодарю нашего соперника за игру. Было важно начать европейский сезон с победы. В целом мы справились с задачей, но были определённые проблемы в защите. В перерыве поговорили с девочками, и затем показали свою настоящую игру. Благодарна команде и девочкам за поддержку. Конечно, я ещё не набрала лучшую форму, есть над чем работать – всё ещё впереди», — приводит слова Сабировой официальный сайт ЦСКА.
Для ЦСКА это был первый матч в сезоне Лиги чемпионов. Неделю назад армейский клуб должен был отправиться во Францию, в гости к «Мецу», но организаторы своевременно не согласовали чартер и антиковидный протокол, из-за чего встреча не состоялась. В третьем туре, 26 сентября, ЦСКА на выезде должен сыграть с венгерским «Дьёром».
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