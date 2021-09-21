Гандболисты юношеской сборной России отстранены. Их заподозрили в ставках на свои матчи

Комиссия по этике Федерации гандбола России приняла решение временно отстранить от участия в соревнованиях, организуемых ФГР, восьмерых участников мужской юношеской сборной России по гандболу до 19 лет по подозрению в причастности к противоправным схемам, связанным со ставками на матчи, в которых принимала участие сборная.

Подозрения со стороны ФГР вызвали несколько матчей мужского юношеского чемпионата Европы по гандболу, который прошёл в Хорватии в августе 2021 года. По его итогам сборная России заняла 15-е место среди 16 участников.

Вот список подозреваемых игроков: Дмитрий Кандыбин, Александр Морозов, Никита Гоголев, Дмитрий Фролов, Даниил Дмитриев, Максим Найдунов, Максим Ермолин, Георгий Кириленко.

«Факты, выявленные Комиссией по этике, вызывают у меня не только возмущение, но и чувство глубокого разочарования в отношении молодых игроков. Мы предпринимаем множество усилий для того, чтобы вывести мужской гандбол из того затяжного кризиса, в котором он оказался в последние годы. Однако победить недуг можно только одним способом: вскрыть нарыв и как можно быстрее начать лечение, возможно, даже хирургическое», — сказал президент ФГР Сергей Шишкарёв.

«Мы возмущены подобным поведением игроков. Они взяли на себя смелость торговать не только честью команды, не только именем клубов, которые их делегировали в сборную, но и фактически честью страны», — добавил генеральный директор ФГР Лев Воронин.