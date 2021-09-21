«Это измена Родине». Президент ФГР Сергей Шишкарёв — о скандале в юношеской сборной

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв прокомментировал скандал в юношеской сборной страны, игроков которой заподозрили в ставках на свои матчи.
«Когда я узнал об этом, у меня опустились руки. Когда ты вкладываешь в развитие гандбола не только собственные средства, но и душу, эмоции… Меня многие критикуют, говорят, что нельзя так реагировать на всё, но я иначе не могу.
Мы установили, что восемь игроков сборной России на чемпионате Европы сдали матчи сборным Дании и Австрии. Я приравниваю это к измене Родине. И это не пафос. Если президент России награждает игроков за достижение государственными наградами, то сдача игр — настоящая продажа Родины.
Я и раньше хотел вскрыть эту ситуацию, говорил об этом на исполкоме в октябре прошлого года, имея на руках определённые данные. Но помешала пандемия. Теперь же мы пойдём до конца. В курсе наших действий и Олимпийский комитет России, и Минспорта. Собранные данные мы передали правоохранительным органам», — передаёт слова Шишкарёва корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.
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