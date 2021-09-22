Назван состав женской сборной России по гандболу в квалификации ЧЕ-2022

29 сентября женская сборная России по гандболу под руководством нового главного тренера Людмилы Бодниевой начнёт подготовку к матчам отборочного турнира чемпионата Европы — 2022. Для подготовки в сборную вызваны 22 гандболистки.

Состав женской сборной России

Вратари: Эвелина Аношкина («Астраханочка»), Полина Каплина (ЦСКА), Анастасия Лагина («Ростов-Дон»).

Левые крайние: Александра Давиденко («Кубань»), Марианна Егорова («Звезда»), Юлия Маркова (ЦСКА).

Правые крайние: Альбина Мурзалиева («Звезда»), Ольга Фомина («Лада»), Анна Шапошникова («Астраханочка»).

Линейные: Ксения Закордонская («Астраханочка»), Анастасия Илларионова (ЦСКА), Ксения Макеева («Ростов-Дон»).

Правые полусредние: Екатерина Зеленкова («Ростов-Дон»), Антонина Скоробогатченко (ЦСКА), Ольга Щербак («Лада»).

Левые полусредние: Ирина Корнеева («Астраханочка»), Елена Михайличенко (ЦСКА), Вероника Никитина («Лада»), Дарья Стаценко («Динамо-Синара»).

Разыгрывающие: Валерия Кирдяшева («Лада»), Карина Сабирова (ЦСКА), Ярослава Фролова («Ростов-Дон»).

6 октября в стартовом матче квалификации чемпионата Европы – 2022 россиянки дома сыграют со сборной Швейцарии. 9 октября — в гостях со сборной Литвы. Продолжится отборочный турнир в марте следующего года.