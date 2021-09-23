Михаил Буханов рассказал о восстановлении ВФЛА и СБР

Исполняющий обязанности гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов рассказал, какова вероятность, что в обозримом будущем Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) и Союза биатлонистов России (СБР) восстановят в правах.

«Одним из критериев восстановления РУСАДА является и СБР. В этой связи мы должны проявлять в РУСАДА максимальную ответственность, пройти этот путь – остаётся больше года, но тем не менее этот путь пройти максимально ответственно и с результатом, восстановить своё соответствие Всемирному антидопинговому кодексу, стать полноправным участником международных антидопинговых правоотношений – в этом заключается наша роль. От нас зависит та частичка, которая положена в основу восстановления двух этих федераций.

Мы будем к этому прикладывать максимальные усилия, другого пути нет, это сумасшедший запрос. Мы ездим с образовательными программами, мы видим, насколько поменялось поколение спортсменов. Для каждого из спортсменов это является условием, скажем так… Это их жизнь. Они этим дышат. Это условия социальных лифтов. Может быть, легко пробиться в люди, но это единственный способ доказать свою уникальность, и обеспечив это право, мы обеспечиваем внедрение идеологии спорта повсеместно, во всей стране и максимально ответственно», — приводит слова Буханова издание «Известия».