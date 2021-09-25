Стали известны все четвертьфинальные пары чемпионата мира по мини-футболу

На чемпионате мира по мини-футболу, который проходит в Литве, определились все четвертьфинальные пары.
В воскресенье, 26 сентября сыграют сборные Марокко и Бразилии, Россия и Аргентина. Победители этих противостояний встретятся друг с другом в полуфинале. Отметим, что четвертьфинал Россия – Аргентина начнётся в 18:30 по московскому времени.
За места во втором полуфинале Испания сыграет с Португалией, Иран – с Казахстаном. Эти четвертьфиналы состоятся в понедельник, 27 сентября.
Полуфинальные матчи пройдут 29 и 30 сентября, а финал и поединок за бронзу – в заключительный день чемпионата мира, 3 октября.
Напомним, что в 1/8 финала аргентинские футболисты нанесли поражение соперникам из Парагвая со счётом 6:1, а сборная России обыграла команду Вьетнама со счётом 3:2.
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