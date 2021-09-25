Глава тренерского совета ФГР высказался о скандале со ставками в юношеской сборной России

Председатель тренерского совета Федерации гандбола России Анатолий Драчёв прокомментировал скандал в юношеской сборной страны, игроков которой заподозрили в ставках на свои матчи.

«С моей точки зрения это абсурдная, возмутительная ситуация. Влияние на результат собственной команды посредством ставок – ничего хуже в спорте быть не может. Считаю, совершенно правильно, что руководство нашей федерации тут же отреагировало на эти неправомерные и неумные действия и придало ситуацию гласности. Ведь это в определённой степени предательство принципов честной игры, интересов нашей родины и честного имени российского гандбола на международной арене. Кроме того, это глупость, за которую придётся отвечать совсем молодым ребятам и клеймо, от которого им не отмыться всю жизнь. Не говоря уже о том, что это будет серьёзным ударом по дальнейшему участию наших спортсменов в престижных международных турнирах. Меня удивляет другое. Когда в команде происходят такие вещи, это не может остаться незамеченным. Поэтому у нас большие вопросы и к тренерскому штабу молодёжной сборной. Были ли у тренеров какие-то подозрения ещё в период проведения турнира? Комиссия по этике должна предоставить Исполкому ФГР все необходимые результаты расследования для вынесения объективного решения. Моё мнение, что главных зачинщиков и организаторов этих неправомерных действий нужно дисквалифицировать пожизненно», — передаёт слова Драчёва корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.