Гимнастка Симона Байлз призналась, что ест пиццу после каждого турнира

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, американка Симона Байлз стала гостем популярного в США шоу Джимми Киммела.
Публикация доступна в «инстаграме» Симоны Байлз.
В эфире Байлз и Киммел спорили о том, какой сыр больше всего подходит к пицце. «Я ем пиццу после каждого выступления на соревнованиях и после каждого шоу «Золотого тура Америки». Это моя любимая еда», — приводит слова Байлз Fox2.now.
Байлз досрочно завершила выступление в командном многоборье на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) после выступления в опорном прыжке. Позднее Симона отказалась от участия в индивидуальном многоборье и в финалах соревнований на брусьях и опорном прыжке, а также в вольных упражнениях. Она завоевала серебро в командном многоборье и бронзу на бревне.
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