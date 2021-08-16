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Гимнастку Симону Байлз раскритиковали за твит об употреблении текилы

Гимнастку Симону Байлз раскритиковали за твит об употреблении текилы
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, американка Симона Байлз подверглась критике со стороны общественности за публикацию в «Твиттере».

Публикация доступна в «твиттере» Симоны Байлз.

«Я буквально чувствую, как текила течёт по моему телу», — написала Байлз в своём «твиттере». Ранее в «Инстаграме» Байлз делилась фото и видео с совместного домашнего отдыха с друзьями и бойфрендом, игроком НФЛ Джонатаном Оуэнсем.

Публикация доступна в «инстаграме» Симоны Байлз.

«Это плохо закончится».
«Как легенда юношеского футбола, я считаю, что это крайне безответственное поведение, которое недопустимо после Олимпийских игр. Зачем хвастаться этим в социальных сетях?».
«Недавно она признавалась в психологических проблемах, а теперь говорит здесь о пьянстве, это меня просто поражает. Надеюсь, я ошибаюсь», — написали пользователи.

Однако были и те, кто поддержали Байлз.

«Вы что, никогда не пили, чтобы расслабиться? Прекратите! Эта маленькая девочка столько пережила, а вы злитесь из-за текилы. Вы что, привилегированные?», — написал один из подписчиков.

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