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Гимнаст Никита Нагорный объяснил, почему пропустит грядущий чемпионат мира

Гимнаст Никита Нагорный объяснил, почему пропустит грядущий чемпионат мира
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Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике россиянин Никита Нагорный объяснил решение не принимать участие в чемпионате мира – 2021, который пройдёт в Китакюсю (Япония) с 18 по 24 октября. Отметим, что на ЧМ 2019 года в Штутгарте (Германия) Нагорный выиграл личное многоборье и соревнования в опорном прыжке.

«Я не отказывался от чемпионата мира, решение пропустить турнир было принято вместе с тренерским штабом. Не было такого, что я отказываюсь. Есть проблемы со здоровьем, которые надо поправить. Следующий цикл намного сложнее, да и возраст такой, когда надо следить за своим здоровьем в два раза внимательнее. Нужно убрать болячки и вперёд», — приводит слова Нагорного ТАСС.

ЧМ-2021 также пропустят другие чемпионы Токио-2020 — Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин.

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