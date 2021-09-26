Гимнаст Никита Нагорный объяснил, почему пропустит грядущий чемпионат мира

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике россиянин Никита Нагорный объяснил решение не принимать участие в чемпионате мира – 2021, который пройдёт в Китакюсю (Япония) с 18 по 24 октября. Отметим, что на ЧМ 2019 года в Штутгарте (Германия) Нагорный выиграл личное многоборье и соревнования в опорном прыжке.
«Я не отказывался от чемпионата мира, решение пропустить турнир было принято вместе с тренерским штабом. Не было такого, что я отказываюсь. Есть проблемы со здоровьем, которые надо поправить. Следующий цикл намного сложнее, да и возраст такой, когда надо следить за своим здоровьем в два раза внимательнее. Нужно убрать болячки и вперёд», — приводит слова Нагорного ТАСС.
ЧМ-2021 также пропустят другие чемпионы Токио-2020 — Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин.
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