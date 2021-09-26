«Испытал невероятные эмоции!» Гимнаст Никита Нагорный — о Гран-при России в Сочи

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный посетил Гран-при России в Сочи и опубликовал фото с российским пилотом «королевских гонок» Никитой Мазепиным.

«Сегодня впервые удалось побывать на Формуле -1. Испытал невероятные эмоции! Никита Мазепин, уверен, у тебя большое спортивное будущее», — написал Нагорный на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Никиты Нагорного в «Инстаграме».

Также Нагорный сфотографировался со знаменитым шлемом Мазепина, на который российский пилот нанёс имена и фамилии всех российских победителей и призёров Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио. Шлем после Гран-при России Мазепин подарил Олимпийскому комитету России, передав лично главе ОКР Станиславу Позднякову.

Фото: «Инстаграм» Никиты Нагорного