«Испытал невероятные эмоции!» Гимнаст Никита Нагорный — о Гран-при России в Сочи

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный посетил Гран-при России в Сочи и опубликовал фото с российским пилотом «королевских гонок» Никитой Мазепиным.
«Сегодня впервые удалось побывать на Формуле -1. Испытал невероятные эмоции! Никита Мазепин, уверен, у тебя большое спортивное будущее», — написал Нагорный на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Никиты Нагорного в «Инстаграме».
Также Нагорный сфотографировался со знаменитым шлемом Мазепина, на который российский пилот нанёс имена и фамилии всех российских победителей и призёров Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио. Шлем после Гран-при России Мазепин подарил Олимпийскому комитету России, передав лично главе ОКР Станиславу Позднякову.
Фото: «Инстаграм» Никиты Нагорного
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