Симона Байлз снялась в фотосессии для журнала New York, её бойфренд отреагировал
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, американка Симона Байлз в своём «инстаграме» сообщила, что приняла участие в фотосессии для журнала New York.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Симоны Байлз.
Бойфренд Симоны, игрок в американский футбол Джонатан Оуэнс, в комментарии к посту возлюбленной написал: «Мне очень нравится».
Байлз досрочно завершила выступление в командном многоборье на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) после выступления в опорном прыжке. Позднее Симона отказалась от участия в индивидуальном многоборье и в финалах соревнований на брусьях и опорном прыжке, а также в вольных упражнениях. Она завоевала серебро в командном многоборье и бронзу на бревне.
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