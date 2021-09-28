Яна Батыршина отреагировала на слова Слуцкой о Кабаевой и Утяшевой

Серебряный призёр Олимпийских игр, многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина прокомментировала слова двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Ирины Слуцкой о чемпионке ОИ по художественной гимнастике Алине Кабаевой и двукратной чемпионке Европы Ляйсан Утяшевой.

Комментируя судейский скандал, лишивший Дину Аверину золота Олимпиады-2020 в Токио, Утяшева написала: «Ни в коем случае не хочу умалять заслуг Линой Ашрам: феноменальное умение собраться в самый ответственный момент — вот твой конёк… Браво. Впервые в истории вырвала для своей страны победу, не дрогнула ни на секунду».

На комментарий Утяшевой отреагировала олимпийская чемпионка Алина Кабаева. «Она не «вырвала победу», просто нашу спортсменку тупо и бесцеремонно лишили золотой медали. А Ашрам честно боролась и делала своё дело так, как она умеет», — сказала известная спортсменка. Слуцкая же заявила, что Утяшевой «надо было бы вести себя прилично».

«Каждый для себя решает, что говорить. Я уважаю каждую из них.

Сейчас Ира Слуцкая решила высказаться — её право, как и Ляйсан и Алина имели право на свои слова. Я не вмешиваюсь в этот процесс. Я не непосредственный участник всего этого, но я горой за российскую гимнастику, и, когда моё мнение спрашивают, я отвечаю. Здесь я не хочу судить, кто прав, кто виноват и когда надо было говорить, а когда не надо.

Мне тоже ставят в упрёк, что я продолжаю говорить на эту тему, хотя прошло почти два месяца после Олимпиады; что продолжаю настаивать на необходимости российской стороне отстоять своих спортсменок. Призывают забыть — дело сделано, Олимпиада прошла и никак ситуацию не изменишь. На что я отвечаю: я искренне считаю, что Дина Аверина победила на Олимпиаде, и если Россия борется за своих спортсменок, то я буду всегда поддерживать решения отстаивать интересы наших атлетов — не важно, гимнасток или кого-то ещё. Некоторые люди этим недовольны, считают, что пора об этом забыть, и думают, что я привлекаю интерес к своей персоне, ловлю хайп», — цитирует Батыршину «Газета.ру».