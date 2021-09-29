Опубликован разговор Байлз с мамой во время снятия Симоны с соревнований в Токио

В недавно вышедший документальный сериал Simone vs. Herself, который состоит из нескольких видеороликов, снятых американской гимнасткой Симоной Байлз во время Олимпийских игр — 2020 в Токио, вошёл разговор Байлз с мамой во время снятия Симоны с соревнований.

«Ничего страшного, родная, если ты не можешь. Девочки приложат максимум усилий без тебя. Я не хочу, чтобы ты шла туда, если у тебя есть проблемы. Не нужно идти туда и травмироваться. Тебе нужно беречь себя. Люблю тебя. Глубокий вздох. Знай, что мы любим тебя. Надеюсь, тебе полегчает», — сказала мама, обращаясь к Симоне.

Байлз во время финала командного многоборья неожиданно приняла решение прекратить выступать. Золотые медали тогда сенсационно завоевала сборная России.