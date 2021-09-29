Симона Байлз: меня преследовала мысль, что я во сне

Американская гимнастка Симона Байлз рассказала о финале командного многоборья на Олимпиаде в Токио, с которого она неожиданно снялась.
«Я совершенно не понимала, что буду делать в тот момент. Но точно понимала, что не сделаю два с половиной оборота. Чувствовала телом, что не знаю, как сделать элемент. Просто бегу, группируюсь и молюсь. Не знала, сколько там оборотов и смогу ли чётко приземлиться. Вообще в тот момент ничего не понимала.
Знаете, сколько раз я хотела проснуться и чтобы происходившее со мной было сном? Думала про себя: «Я нахожусь в кошмаре?» Меня преследовала мысль, что это сон», — сказала Симона в в недавно вышедшем документальном сериале Simone vs. Herself, который состоит из сделанных ею видеороликов во время Олимпийских игр — 2020 в Токио.
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