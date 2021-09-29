Тренер Байлз: Симона подошла ко мне и сказала: «Я не могу. Просто не могу это сделать»

Сесиль Канкето-Ланди, тренер американской гимнастки Симоны Байлз, рассказала о разговоре между ними во время финала командного многоборья на Олимпиаде в Токио. Байлз неожиданно приняла решение прекратить выступать.
«Я сначала не замечала этих проблем. Видела только то, что она переживала немного сильнее обычного. Ну, знаете, нет семьи рядом, ковид-протокол. Не смотрела, как она делает прыжок на утренней разминке, но мне сказали, что это были полтора оборота. Мои мысли в тот момент: «Что? Как?» Я никогда не видела, чтобы она делала полтора оборота. Подошла к Симоне и спросила: «Ты в порядке?» Она ответила: «Да-да. Я сделаю это». Она старалась, чтобы всё было в порядке. Но после того, как она сделала первый шаг, я знала, что что-то идёт не так. Рада, что она не получила травму. Но она подошла ко мне и сказала: «Я не могу. Просто не могу это сделать», — цитируют слова Канкето-Ланди в документальном сериале Simone vs. Herself.
- 29 сентября 2021
-
17:13
-
16:57
-
16:52
-
16:47
-
16:35
-
16:18
-
16:16
-
16:10
-
15:43
-
15:24
-
15:15
-
14:46
-
13:44
-
13:34
-
13:24
-
12:54
-
12:04
-
10:50
-
10:29
-
10:09
-
10:06
-
09:23
-
09:08
-
09:02
-
00:48
-
00:19
- 28 сентября 2021
-
21:16
-
20:43
-
20:01
-
19:39
-
17:57
-
17:27
-
16:42
-
15:36
-
15:18