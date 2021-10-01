Ольга Фомина назначена новым капитаном сборной России по гандболу

Российская гандболистка, правая крайняя «Лады» Ольга Фомина была выбрана капитаном сборной России, сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

Такое решение приняла команда перед началом тренировок на сборе в подмосковном Новогорске.



Фомина является самой опытной спортсменкой в текущем составе. Она — серебряный призёр Олимпийских игр Токио-2020, бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года.



Первым матчем в новом статусе для Фоминой станет встреча 6 октября. В этот день в стартовом туре квалификации на чемпионат Европы — 2022 российская сборная сыграет с командой Швейцарии. Матч состоится на волейбольной арене «Динамо» в Москве.

9 октября во втором туре квалификации Евро-2022 женская сборная России в гостях сыграет с командой Литвы. Отборочный турнир продолжится в марте 2022 года. В декабре 2021 года россиянки выступят на чемпионате мира в Испании. Соперниками по предварительному раунду станут сборные Сербии, Камеруна и Польши.