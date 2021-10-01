Российские шахматистки одолели украинок и сыграют с Индией в финале командного ЧМ

В Ситжесе (Испания) завершились полуфинальные матчи командного чемпионата мира ФИДЕ среди женщин.

Сборная России дважды обыграла команду Украины. Первый полуфинальный матч завершился со счётом 2,5-1,5. Алина Кашлинская чёрными фигурами победила Юлию Осьмак, вничью завершились партии Александра Горячкина — Анна Музычук, Мария Музычук — Александра Костенюк и Екатерина Лагно — Анна Ушенина.

Второй полуфинал российские шахматистки выиграли со счётом 3-1. Екатерина Лагно чёрными обыграла Анну Ушенину, Александра Горячкина также чёрным цветом выиграла у Анны Музычук, Полина Шувалова белыми фигурами взяла верх над Натальей Буксой, Александра Костенюк белыми уступила Марии Музычук.



Во второй полуфинальной паре сборные Индии и Грузии сыграли первый матч вничью 2-2, а во втором индийские шахматистки оказались сильнее 2,5-1.5.

В субботу, 2 октября, в финале сыграют команды России и Индии.