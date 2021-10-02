Крашенинников: обычный футбол на Олимпиаде довольно скучный. Можно заменить его на пляжный

Чемпион мира по пляжному футболу в составе сборной России Юрий Крашенинников рассказал о том, хочет ли он, чтобы пляжный футбол включили в программу Олимпийских игр.

«Очень хочу. Для этого сейчас всё делается. Последний турнир, в частности, надеюсь, поспособствует этому. Идет развитие женского пляжного футбола — во многих странах сильные чемпионаты, появилась Лига чемпионов. Много стран создают сборные по пляжному футболу, наш вид спорта развивается. Очень надеюсь, что его включат в олимпийскую программу. Обычный футбол на Олимпиаде довольно скучный. Можно заменить его на пляжный. Наш футбол более динамичный, зрелищный, много голов. Не так сложно сделать площадку, можно играть на поле для пляжного волейбола. Хотелось бы попасть, успеть сыграть на Олимпиаде», — цитирует Крашенинникова «РБК-Спорт».