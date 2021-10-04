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Болт прокомментировал, что тренер Вархольма звонит ему каждую ночь, убеждая лечь спать

Болт прокомментировал, что тренер Вархольма звонит ему каждую ночь, убеждая лечь спать
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Ямайский легкоатлет Усэйн Болт прокомментировал заявление норвежца Карстена Вархольма, на Олимпиаде в Токио установившего мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами, о том, что его тренер звонит ему каждую ночь, чтобы уговорить лечь спать.

«Хорошо иметь тренера, которого можно назвать другом или относиться как к отцу. Так было у меня с моим тренером. Мы смеялись, разговаривали и научились понимать друг друга. Мой тренер был жаворонком. Он был в постели в одиннадцать часов вечера, так что у меня не было такой проблемы. Скорее он бы позвонил мне в шесть утра, чтобы разбудить.

Мы наслаждаемся победой одну секунду. Таковы тренеры. Они всегда хотят, чтобы мы делали что-то лучше и больше, поэтому я не могу назвать идеальным ни один из моих забегов. Самым близким к этому понятию, пожалуй, был мой 200-метровый забег на Олимпиаде в Пекине. Потому что это была тяжёлая гонка, и я чувствую, что бежал изо всех сил.

Я с самого начала знал, что Вархольм побьёт мировой рекорд, но не мог предположить, с какой скоростью он будет бежать. Когда он вышел, я подумал, что «он не пробежит за 45 секунд, нет никакой возможности, чтобы он это сделал». Но он пробежал! Я позвонил своему лучшему другу и прокричал: «Ты это видел?» Это было так захватывающе, так грандиозно, он фантастический талант», — приводит слова Болта NRK.

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