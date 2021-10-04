Людмила Бодниева рассказала о первом сборе женской сборной России по гандболу

Главный тренер женской сборной России по гандболу Людмила Бодниева рассказала о первом сборе команды и планах на отборочные матчи чемпионата Европы — 2022.
«Первый день сбора в Новогорске я бы назвала волнительным как для себя, так и для девочек. Большинство из них впервые попали в национальную команду. Перед первой тренировкой провели собрание с президентом ФГР Сергеем Шишкарёвым и генеральным директором Львом Ворониным. Мы услышали слова поддержки и пожелания удачи в ближайших матчах. Руководство также назвало цели на ближайший период. Они амбициозны, как и всегда у женской сборной России. Пообщались с девочками. Надеюсь, мотивационная часть была ими услышана. Перед предстоящими играми есть волнение. Сборная не в корне, но в значительной своей части обновилась. Сборная переживает обновление состава, хотя и лидеров ждём назад, некоторые из них присоединятся к команде к декабрьскому чемпионату мира.
Сбор не будет посвящён общефизической подготовке, так как сезон идёт полным ходом. У нас всего шесть тренировок. Постараемся максимально обновить свои тактические наработки и создать новые, но так, чтобы это выглядело слаженными командными действиями уже в первой игре со Швейцарией. Швейцария и Литва не относятся к грандам европейского гандбола, но, тем не менее, это хорошие команды из среднего эшелона. Мы максимально серьёзно относимся к предстоящим играм. Надо признать, что наша команда не обладает опытом, который позволил бы говорить, что мы проведём эти встречи легко и спокойно. Но, надеюсь, мы покажем достойный гандбол», — приводит слова Бодниевой «Гандбол. Быстрый центр».
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