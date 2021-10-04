Главный тренер женской сборной России по гандболу: мы нуждаемся в новых лидерах

Главный тренер женской сборной России по гандболу Людмила Бодниева заявила, что команде нужны новые лидирующие игроки. Также Бодниева рассказала, как сборная чувствует себя перед отборочными матчами чемпионата Европы — 2022, который пройдёт в Словении, Северной Македонии и Черногории с 4 по 20 ноября
«Мы нуждаемся в новых лидерах и после Олимпийских игр дали девочкам шанс проявить себя.
Есть ли страх перед предстоящими играми? Я бы назвала это не страхом, а волнением. Получили шанс проявить себя игроки, которые были номинально вторыми, некоторые вызваны впервые. Как я уже сказала девочкам, я верю в них и в то, что именно они могут стать командой для достижения высоких целей», — цитирует Бодниеву сайт ФГР.
Напомним, 6 октября женская сборная России по гандболу проведёт первый матч под руководством Бодниевой. В стартовой встрече квалификации чемпионата Европы – 2022 россиянки дома сыграют со сборной Швейцарии.
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