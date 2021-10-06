Мамиашвили: когда ты едешь в команде с таким вожаком, как Садулаев — тебе всё по плечу

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал победу национальной команды по вольной борьбе в общекомандном зачёте чемпионата мира. На турнире Россию представляли в основном молодые борцы.
«Когда ты едешь в команде с таким вожаком, как Абдулрашид Садулаев — тебе всё по плечу. Конечно, все мы очень переживали за нашего капитана, признаюсь, даже у меня были определённые опасения по поводу выступления Рашида. Надо понимать, что его оппонент — один из самых выдающихся атлетов современности. Год для Рашида складывается непросто, вы знаете, что он прошёл тяжёлый период восстановления после серьёзнейшей травмы, ведь в Токио он боролся два месяца тому назад фактически на одной ноге. Тем не менее было понимание его запаса прочности, его характера, его харизмы и работоспособности, его золотая медаль — объективная реальность.
А вот молодые ребята очень порадовали — отдельно поздравляю и Абасгаджи Магомедова, и Загира Шахиева. Теперь они чемпионы мира — и вот у нас в команде сегодня появились новые звёзды, гордые представители своих народов — дагестанского и чеченского, соответственно. Блестящая победа Загира Шахиева над серьёзным подготовленным оппонентом из Ирана очень впечатлила всех нас, но по его настрою результат был предопределён — у него победу было не отнять. Поздравляю и призёров, ведь они попали в очень жёсткую конкурентную среду — ведь на чемпионате мира наши друзья из Америки и Ирана присутствовали олимпийскими составами. Конечно, находясь в сборной России, эти ребята показали свои лучшие качества», — приводит слова Мамиашвили пресс-служба ФСБР.
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