Гандболистка Анна Сень решила продать машину. Но не олимпийскую BMW

Олимпийская чемпионка Игр-2016, серебряный призёр Токио-2020, российская гандболистка Анна Сень решила продать одну из машин, но выбор пал не на две BMW, подаренные за медали Фондом поддержки олимпийцев.

«Мы приняли решение. Продаём одну из наших ласточек. Конечно, Димка очень любит свою машину, но пришло время прощаться.

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Немножко о ней: купили мы её сразу после Олимпийских игр 2016 года, Audi Q5 чёрная, кожаный белый салон, конец 2012 года выпуска, небитая, некрашеная. Дима был вторым хозяином.

Расстаёмся с ней только из-за количества машин в нашей семье, за тремя машинами ухаживать и содержать тяжело», — написала Сень на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Анны Сень в «Инстаграме».