Бобслеист Александр Касьянов стал тренером сборной Южной Кореи

Обладатель Кубка мира — 2016/2017 в соревнованиях бобов-четвёрок россиянин Александр Касьянов сообщил, что стал тренером сборной Южной Кореи по бобслею и готовит эту команду к Олимпийским играм в Пекине.
37-летний пилот Касьянов после дисквалификации принял участие в чемпионате России, но не смог отобраться в состав сборной России на централизованную подготовку к олимпийскому сезону.
«Весной после отбора ко мне поступило предложение стать тренером сборной Южной Кореи по бобслею. И я решил попробовать себя и поработать с другой командой, мой контракт с южнокорейцами пока заключён до Олимпийских игр в Пекине. Сейчас я тренер по трассе и в данный момент нахожусь в Китае на тренировочном мероприятии, в котором также принимают участие практически все сборные, за исключением хозяев.
Мы общаемся на английском, но у меня, к сожалению, долгое время не было практики. Но это дело наживное, со временем всё наладится. Что касается олимпийских амбиций команды Южной Кореи, то она, как и все другие сборные, очень хочет проявить себя на главном старте четырёхлетия, но планировать какие-то медали сейчас очень тяжело», — приводит слова Касьянова ТАСС.
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