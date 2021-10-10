Волейболист «Динамо» Вадим Лихошерстов: приятно завоёвывать трофеи, не устали это делать

Центральный блокирующий московского «Динамо» Вадим Лихошерстов прокомментировал победу над санкт-петербургским «Зенитом» в матче за Суперкубок России — 3:1 (26:24, 25:21, 21:25, 29:27).



«Эмоции после победного блока? Это была эйфория, приятно побеждать и завоёвывать трофеи. Мы не устали это делать, продолжаем. Это было время суперэмоций.



Почему игра качнулась в сторону «Зенита»? Да, играли немного волнообразно, две партии сыграли хорошо, на контроле. Подавали, минимум ошибок, а потом немного подсели. Может быть, почувствовали физический спад и наша игра пошла в другое русло, а соперник, наоборот, прибавил: начал подавать хорошую подачу, тем самым доставив нам трудности. В целом в четвёртой партии мы смогли собраться и переломить ход игры, навязать свою игру, свою борьбу. Ярик Подлесных затащил нас в концовку – важные мячи забил, и в целом командная работа как на блоке, так и на подаче. В четвёртой партии смогли достичь нужного результата.



Что говорили друг другу в раздевалке? Мы чемпионы, что тут скажешь. Мы молодцы, хорошая работа, но чемпионат только начинается, впереди самое интересное, расслабляться некуда. Были правильные слова, что на отдых нет времени. Есть время только на работу и дальнейшие цели», — передаёт слова Лихошерстова корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.

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