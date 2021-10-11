Тренер МВК «Динамо» — о победе в Суперкубке России: четырёх раз случайно быть не может

Главный тренер «Динамо» Константин Брянский прокомментировал победу в матче за Суперкубок России (3:1) с санкт-петербургским «Зенитом».
«Четыре победы над «Зенитом» в финале? Действительно ли «Динамо» из матча в матч доказывает, что оно сильнее? Думаю, что четырёх раз случайно быть не может. Но я бы не торопился с выводами, потому что те финалы были в том сезоне, сейчас новая история. По сути, всё сначала. Хорошо, что на старте сезона мы взяли трофей, выиграли у «Зенита», но впереди ещё очень много матчей, и с тем же «Зенитом» нам ещё встречаться и, возможно, не раз.
Приятно, что выигрываем, что серия пока продолжается. Но опять ответственность возлагается на нас.
Выиграли, потому что мы сплочённее, а к «Зениту» приживаются новички? И к нам, и к ним присоединились игроки. В первую очередь накануне чемпионата вернулись сборники. Это налагает определённые сложности. Это видно, как у нас, так и у «Зенита».
Что помогло выиграть сейчас? Определённая уверенность на подаче и на блоке. Удивил ли кто-то в команде соперников? Мы играли против Зенита, а не против непонятно кого.
Подлесных – лидер «Динамо»? Он взял на себя эту ношу, особенно в конце четвёртой партии. Играл Цветан Соколов. В какой-то момент был провал, но это не мешало завершить матч победой. А Подлесных безупречно отыграл в концовках. В этом плане ещё бы мог выделить Сёмишева – с его подачи мы совершили рывок, когда отставали на три очка – 18:21 был счёт. Сравняли счёт, вышли вперёд на одно очко, и этот баланс удерживали долго. В целом молодцы парни, хорошо играли.
В «Динамо» Подлесных прибавляет? У него большое желание это делать. Без желания и внутренней мотивации сложно прибавлять», — передаёт слова Брянского корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.
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