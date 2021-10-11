Мария Ласицкене выиграла голосование за звание лучшей легкоатлетки сентября в Европе

Пресс-служба Европейской легкоатлетической ассоциации (European Athletics) подвела итоги голосования за звание лучшей легкоатлетки сентября в Европе. Награду получила олимпийская чемпионка в прыжках в высоту из России Мария Ласицкене.
Победительница определялась путём зрительского голосования в «твиттере» European Athletics. Соперницами Ласицкене были чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова (Россия), британка Эйлиш Макколган, специализирующаяся в беге на длинные дистанции, и копьеметательница из Сербии Адриана Вилагош.
Напомним, 8 сентября Ласицкене стала победительницей финала Бриллиантовой лиги в Цюрихе (Швейцария). Преодолев высоту 2 метра и 5 сантиметров, она опередила украинку Ярославу Могучих (2,03) и австралийку Николу Макдермотт (2,01).
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