Олимпийская чемпионка по сноуборду рассказала о кибербуллинге после победы на Играх-2018

Олимпийская чемпионка, американская сноубордистка корейского происхождения Хлоя Ким рассказала о кибербуллинге в свой адрес после победы на Играх в Пхёнчхане (Южная Корея).
«То, что я профессиональная спортсменка и выиграла Олимпийские игры, не освобождает меня от расизма. Я получала сотни расистских сообщений ежемесячно. По 30 сообщений в день.
Люди принижали мои достижения, потому что я азиатка. В моих личных сообщениях были слова, призывающие меня вернуться в Китай и перестать отбирать медали у белых американских девушек. Я так гордилась своим достижением на Играх, но вместо этого рыдала в постели рядом с моей мамой», — приводит слова Ким ESPN.
Напомним, американская сноубордистка Хлоя Ким завоевала золото в дисциплине хафпайп на Олимпийских играх — 2018 в Пхёнчхане.
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