Ашрам: потеряв обруч в квалификации на Олимпиаде, поняла, что уже прошла через худшее

Израильская гимнастка Линой Ашрам прокомментировала эпизод с потерей обруча в квалификации Олимпиады в Токио.

«Постепенно осознание победы пришло. Это обсуждалось во всех интервью, которые я давала СМИ с тех пор, однако всё равно казалось наваждением. Начав Олимпиаду с потери обруча в квалификации, я поняла, что уже прошла через худшее, что может случиться на соревнованиях. Знала, что могу сделать больше, а хуже уже не будет, поэтому просто наслаждалась моментом и спокойно работала, не позволяя стрессу повлиять на меня. Когда меня объявили победительницей, я не поверила, что речь действительно обо мне. Ведь я даже не мечтала о таком! В тот момент очень многое пролетело у меня в голове», — приводит слова Ашрам РИА Новости Спорт со ссылкой на пресс-службу клуба «Хапоэль».

Линой Ашрам стала олимпийской чемпионкой в индивидуальном многоборье, в финале опередив россиянку Дину Аверину, потеряв ленту в последнем упражнении.