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Никита Витюгов стал лидером суперфинала чемпионата России по шахматам

Никита Витюгов стал лидером суперфинала чемпионата России по шахматам
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В Уфе прошёл пятый тур суперфинала чемпионата России по шахматам. В открытом турнире лидерство захватил Никита Витюгов, белыми фигурами обыгравший Дмитрия Андрейкина. Владимир Федосеев чёрными победил Александра Рахманова. Остальные партии завершились вничью.

В активе Витюгова 3,5 очка. На 0,5 очка отстают Владимир Федосеев, Максим Матлаков и Кирилл Алексеенко.

В женском турнире лидерство сохранили Валентина Гунина и Евгения Овод, набравшие по 4 очка. Гунина чёрными выиграла у Алины Бивол, а Овод одолела Марину Гусеву.

Суперфинал завершится 21 октября. Турниры проходят по круговой системе в 11 туров. Общий гарантированный призовой фонд соревнований составляет 11 млн рублей: в открытом турнире — 7 млн, в женском — 4 млн.

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