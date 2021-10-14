Никита Витюгов стал лидером суперфинала чемпионата России по шахматам

В Уфе прошёл пятый тур суперфинала чемпионата России по шахматам. В открытом турнире лидерство захватил Никита Витюгов, белыми фигурами обыгравший Дмитрия Андрейкина. Владимир Федосеев чёрными победил Александра Рахманова. Остальные партии завершились вничью.

В активе Витюгова 3,5 очка. На 0,5 очка отстают Владимир Федосеев, Максим Матлаков и Кирилл Алексеенко.

В женском турнире лидерство сохранили Валентина Гунина и Евгения Овод, набравшие по 4 очка. Гунина чёрными выиграла у Алины Бивол, а Овод одолела Марину Гусеву.

Суперфинал завершится 21 октября. Турниры проходят по круговой системе в 11 туров. Общий гарантированный призовой фонд соревнований составляет 11 млн рублей: в открытом турнире — 7 млн, в женском — 4 млн.