Ангелина Мельникова пожаловалась на проблемы с акклиматизацией перед стартом ЧМ-2021

Олимпийская чемпионка в командном первенстве, россиянка Ангелина Мельникова пожаловалась на проблемы с акклиматизацией. Мельникова в данный момент находится в Китакюсю (Япония), где с 18 по 24 октября пройдёт чемпионат мира по спортивной гимнастике.

В квалификации Мельникова выступит 19 октября, в многоборье – 21-го числа. Финалы в отдельных упражнениях запланированы на 23 и 24 октября.

«Сегодня четвёртый день, как мы в Японии и, казалось бы, уже должны чуть акклиматизироваться. Обычно самый жёсткий день – третий, но вчера у меня как раз было всё нормально. А сегодня я весь день очень хочу спать. Сегодня утром мы тренировались одни. Никто из других команд не приехал на тренировку. Видимо, после вчерашнего опробования все очень устали, плюс акклиматизация. Я сама утром еле двигалась», — написала Мельникова в «сториз» своего «инстаграма».