Светлана Хоркина опубликовала пост о чемпионате мира-2021 по спортивной гимнастике

Двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях, девятикратная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы по спортивной гимнастике Светлана Хоркина опубликовала пост, посвящённый стартующему в Китакюсю (Япония) чемпионату мира.

«Сегодня в Японии, в городе Китакюсю стартует чемпионат мира по спортивной гимнастике. Я совсем скоро буду там в статусе амбассадора. Желаю нашей сборной команде по спортивной гимнастике много золотых медалей.

P.S. За всю историю спортивной карьеры я не пропустила ни одного чемпионата мира, которые проходили после Олимпийских игр, и всегда на них становилась абсолютной чемпионкой мира. Верю в нашу команду», — написала Хоркина в своём «инстаграме».

Сегодня, 18 октября, на чемпионате мира проходит квалификация у женщин.