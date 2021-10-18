Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Светлана Хоркина опубликовала пост о чемпионате мира-2021 по спортивной гимнастике

Светлана Хоркина опубликовала пост о чемпионате мира-2021 по спортивной гимнастике
Комментарии

Двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях, девятикратная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы по спортивной гимнастике Светлана Хоркина опубликовала пост, посвящённый стартующему в Китакюсю (Япония) чемпионату мира.

«Сегодня в Японии, в городе Китакюсю стартует чемпионат мира по спортивной гимнастике. Я совсем скоро буду там в статусе амбассадора. Желаю нашей сборной команде по спортивной гимнастике много золотых медалей.

P.S. За всю историю спортивной карьеры я не пропустила ни одного чемпионата мира, которые проходили после Олимпийских игр, и всегда на них становилась абсолютной чемпионкой мира. Верю в нашу команду», — написала Хоркина в своём «инстаграме».

Сегодня, 18 октября, на чемпионате мира проходит квалификация у женщин.

Новость по теме
Расписание чемпионата мира по спортивной гимнастике 2021 года
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021