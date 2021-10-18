Светлана Хоркина опубликовала пост о чемпионате мира-2021 по спортивной гимнастике

Двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях, девятикратная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы по спортивной гимнастике Светлана Хоркина опубликовала пост, посвящённый стартующему в Китакюсю (Япония) чемпионату мира.
«Сегодня в Японии, в городе Китакюсю стартует чемпионат мира по спортивной гимнастике. Я совсем скоро буду там в статусе амбассадора. Желаю нашей сборной команде по спортивной гимнастике много золотых медалей.
P.S. За всю историю спортивной карьеры я не пропустила ни одного чемпионата мира, которые проходили после Олимпийских игр, и всегда на них становилась абсолютной чемпионкой мира. Верю в нашу команду», — написала Хоркина в своём «инстаграме».
Сегодня, 18 октября, на чемпионате мира проходит квалификация у женщин.
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