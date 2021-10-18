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УЕФА развёл сборные России и Украины во время жеребьёвки ЧЕ-2022 по мини-футболу

УЕФА развёл сборные России и Украины во время жеребьёвки ЧЕ-2022 по мини-футболу
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Сборная России по мини-футболу в ходе жеребьёвки группового этапа финальной стадии чемпионата Европы – 2022 попала в один квартет с командой Украины, но Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перевёл россиян в другую группу, сообщают «РИА Новости Спорт».

Команда России, которая была посеяна в первую корзину, попала в группу C, где также сыграют сборные Польши, Словакии и Хорватии. Украина же поборется за выход в плей-офф в группе А, куда вошли Нидерланды, Сербия/Беларусь (определится после стыковых матчей) и Португалия.

Чемпионат Европы пройдёт с 19 января по 6 февраля в Амстердаме и Гронингене (Нидерланды). Действующими чемпионами турнира являются португальцы, в финале 2021 года они обыграли сборную Аргентины со счётом 2:1.

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