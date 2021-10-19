Китайский гимнаст Бохэн выиграл многоборье в 1-й день квалификации ЧМ, Игнатьев — 8-й

Представитель Китая Чжан Бохэн набрал наибольшую сумму баллов (87,897) в личном многоборье по итогам первого дня квалификации чемпионата мира по спортивной гимнастике, который стартовал в Китакюсю (Япония). На второй строчке расположился его соотечественник Ши Конг (83,898), третьим идёт украинец Илья Ковтун (83,565). Единственный россиянин, заявившийся на этот вид, Никита Игнатьев, занимает предварительную восьмую строчку (77,939). Для выхода в финальную часть соревнований Игнатьеву нужно попасть в топ-24.

В отдельных видах по итогам дня несколько россиян претендуют на выход в финалы. Это Мухаммаджон Якубов (в опорном прыжке, предварительная вторая позиция – 14,700 балла), Сергей Найдин (на коне, предварительная третья позиция – 14,533 балла), Григорий Климентьев (на кольцах, предварительная третья позиция – 14,766 балла) и Иван Стретович (вольные упражнения, предварительная вторая позиция – 14,266 балла).

Второй день квалификации у мужчин пройдёт завтра, 20 октября. Финал индивидуального многоборья состоится 22 октября, а на отдельных снарядах гимнасты появятся 23 и 24-го.