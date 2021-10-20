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Олимпийскую чемпионку Яну Егорян после скандала восстановили в ЦСП Московской области

Олимпийскую чемпионку Яну Егорян после скандала восстановили в ЦСП Московской области
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Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян сообщила, что восстановлена в Центре спортивной подготовки (ЦСП) Московской области.

Накануне стало известно, что находящаяся в декретном отпуске Егорян ещё в августе была уволена из ЦСП по олимпийским видам спорта Московской области. Егорян не участвовала в Олимпиаде в Токио, потому что только в мае 2021 года она стала мамой. При этом, несмотря на обещание дать собственную квартиру ещё после Олимпиады-2016, живёт Яна на служебной жилплощади, выделенной мэром Химок. Соответственно, вместе с увольнением лишалась бы и жилья. Завершать карьеру Егорян не собиралась.

«Всё закончилось хорошо, чему я безумно рада. Я была восстановлена в ЦСП Московской области, продолжу представлять Московскую область и свой родной город Химки», — приводит слова Егорян «РИА Новости».

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