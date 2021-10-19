«Я должна упасть на колени и умолять?» Скандал с олимпийской чемпионкой Яной Егорян

Героиню Рио-2016 уволили, пока она была в декретном отпуске. Ещё и без квартиры оставили. У нас вообще справедливость есть?

В российском фехтовании громыхнул скандал. Двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян оказалась выброшена с работы в Центре спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области. Спортсменка записала гневное видео, в котором вкратце рассказала, что именно произошло. «Выбросили как ненужную собаку!» — резюмировала Яна.

«Чемпионат» связался с Егорян и главным тренером сборной России, первым вице-президентом Федерации фехтования России Ильгаром Мамедовым, чтобы выяснить подробности. Мы связались и с сотрудниками ЦСП, но по телефону они отказались отвечать на наши вопросы. Надеемся, что ответят на официальный запрос.

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«Все, кроме меня, зарплату получают»

Сначала — беседа с Яной Егорян. Пять лет назад она была настоящей героиней. В финале личного турнира саблисток на Олимпиаде-2016 она обыграла Софью Великую, а затем уже вместе с ней победила в командном турнире. С Егорян делали интервью, приглашали на шоу. Губернатор её родной Московской области Андрей Воробьёв обещал квартиру в Химках.

Через пять лет Яну убрали со ставки в подмосковном ЦСП, несмотря на то что спортсменка находится в декретном отпуске — в мае она стала мамой. А живёт она в служебной квартире, выделенной мэром Химок. И теперь пытается отстоять свои права. Где справедливость?

– Яна, что написано в вашей трудовой книжке? Причина увольнения?

– На данный момент у меня нет информации, что именно написано в моей трудовой книжке, так как у меня нет её на руках, я пока не доехала до ЦСП. Обычно как всё происходит: мы заключаем трудовой договор на год, а затем его автоматически продлевают. Спортсмены по возможности едут в ЦСП, чтобы поставить подпись в документе, либо нас «вылавливают» на российских соревнованиях. Это может быть и через месяц, и через два. Когда я не получила зарплату, подумала – ну, как обычно, скоро позвонят и скажут, что нужно приехать и подписать документы. Но сотрудники ЦСП сообщили мне, что руководство не хочет больше меня видеть. Трудовой договор не продлили.

– Ну а обоснование какое-то привели? Ильгар Мамедов написал, что причиной стало ваше неучастие в чемпионате России.

– Я могла бы согласиться с тем, что мне не продлили трудовой договор, если бы действительно были на то основания. Например, я не захотела участвовать в чемпионате России без всяких на то причин или не показала там результат. Но есть факторы, которые меня очень сильно обижают. Во-первых, я не участвовала в чемпионате страны, поскольку была в декретном отпуске. Во-вторых, я – единственная спортсменка в ЦСП, у которой договор был по 31 августа. У всех остальных – по 31 декабря. Что с ними будет дальше, неизвестно. Возможно, тоже не продлят соглашения. Но пока все, кроме меня, зарплату получают.

– Вы понимаете, почему так случилось?

– Я думаю, из-за ситуации, которая произошла два года назад. Тогда руководство ЦСП решило уволить всю женскую сабельную команду – меня, Викторию Ковалёву и Светлану Кормилицыну. В тот день, когда нас решили уволить, мы выиграли Кубок России. Тогда через социальные сети я рассказала о возникшей ситуации и задала вопрос: что ещё нужно выиграть, чтобы тебя не уволили?

Естественно, это сразу стало известно всем. Высокопоставленные люди начали звонить и объяснять, что увольнение – лишь технический момент, на следующий день нас оформят с новыми договорами. Но нас не уволили только потому, что общественность обо всём узнала. Уверена, если бы у меня не было большого количества подписчиков, нас всех ещё тогда бы убрали.

– Обидно, что так произошло?

– Не то слово. Я всегда выступала за Московскую область и никогда ничего не требовала. Приведу один пример: в 2010-м я стала двукратной чемпионкой юношеских Олимпийских игр. Спортсменке из нашей сборной её родной регион за успех в команде выделил квартиру и премию в 1,5 млн рублей. А мне зато грамоту почётную дали. Ну ладно, это же юношеская Олимпиада. Но ведь то же самое повторилось и после Рио-де-Жанейро.

Губернатор Андрей Воробьёв тогда громко пообещал выделить мне квартиру. Но ничего не изменилось с тех пор. Я уверена, что помощники доложили ему о том, что вопрос решён, всё в порядке. Насколько я знаю, этим занимался бывший министр спорта области Роман Терюшков. Наверное, занимался.

Вот сейчас люди скажут – вы, спортсмены, выкладываете красивые фото, государство вас любит, платит, на что жалуетесь? Мы такие же люди. И на нас влияет повышение цен, и у нас могут быть сложные жизненные ситуации.

– Вы готовы пойти на примирение? С вами директор ЦСП Денис Зуев вообще говорил?

– Говорил? Со мной? Я не того ранга, видимо, чтобы такой человек до меня снизошёл. Его помощники сообщили, что он готов встретиться со мной через неделю, и на этой встрече я должна убедить его в своей нужности ЦСП и региону. Если по-русски, я на колени должна упасть и умолять: не увольняйте? Я не считаю, что заслуживаю такого отношения. Не участвую в соревнованиях? Так я ведь только приступила к тренировкам после декретного отпуска, настроена выступить на Олимпиаде в Париже.

То, что я сейчас говорю, копилось годами. И если для решения вопросов нужно прибегать к огласке, так и будет. Иначе те дети, с которыми я часто провожу мастер-классы, которые задают мне массу вопросов, будут видеть, что с любым человеком можно обращаться как угодно. Меня устроит, если меня восстановят в должности и дадут обещанную ещё пять лет назад квартиру. Повторю, я не хочу менять регион, но мне придётся это сделать, если отношение не изменится.

«Это просто издевательство»

Ильгар Мамедов, когда узнал о случившемся, хотел немедленно связаться с руководителем ЦСП Московской области, но затем передумал.



– Вы можете мне не поверить, но я выложил свой пост, даже не зная того, что Яна тоже записала видеообращение. Мы думали, что удастся решить вопрос мирным путём, но ждать надоело.

– Как вообще такое произошло?

– У неё в конце августа истёк срок трудового договора. Я вообще не знал, что он заключён только на восемь месяцев. А Яна уже была беременна, вряд ли она внимательно вчитывалась в сроки договора. 30 сентября мне позвонила заместитель директора ЦСП и главный тренер сборной Московской области Екатерина Юшева и рассказала об этой истории.



– Ваша реакция?

– Я сказал: «Какого хрена ты молчала? Двукратную олимпийскую чемпионку, кормящую маму просто выгнали, а ты молчала?» Она ответила, что пыталась тихо-мирно решить вопрос. Я хотел сразу подключиться, но важные люди попросили не вмешиваться, пообещав всё уладить. Но ничего же не было улажено! Это неправильно ни с юридической точки зрения, ни с человеческой. Яна ведь всю жизнь выступала за Московскую область, никогда не искала другие варианты. Я уже связался с юристами, они заявили, что если мы начнём дело, то её мгновенно восстановят. Но вопрос же можно было решить спокойно!

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– Вы знакомы с директором ЦСП Денисом Зуевым?

– Нет, ни разу не встречался. Прежнее руководство всегда проводило аттестацию спортсменов и тренеров и решало вопросы с контрактами нормально. Теперь же я даже не знаю, кто входит в аттестационную комиссию. Уволили? Просто восстановите. Но скоро уже два месяца, как эта история тянется! Да Яну Егорян любой регион к себе возьмёт, а вы с кем останетесь? Двукратная олимпийская чемпионка нацелена на Игры-2024, после рождения ребёнка сбросила 30 кг, начала форму набирать, и тут такая подстава. Мне как первому вице-президенту федерации интересно, чтобы в разных регионах сильные спортсмены были, а не только в Москве все собраны оказались.

– Если компромисс не будет найден, какие варианты у Яны?

– Пока я бы не хотел об этом говорить. Верю, что ситуация разрешится в пользу спортсменки. В любом случае окончательное решение за ней. Без поддержки она точно не останется.