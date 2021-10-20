Яна Егорян сообщила, что ей дадут обещанную 5 лет назад квартиру и компенсируют зарплату

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян рассказала, как столь оперативно была восстановлена в региональном Центре спортивной подготовки (ЦСП) по олимпийским видам спорта.

Накануне стало известно, что находящаяся в декретном отпуске Егорян ещё в августе была уволена из ЦСП по олимпийским видам спорта Московской области. Егорян не участвовала в Олимпиаде в Токио, потому что только в мае 2021 года она стала мамой. При этом, несмотря на обещание дать собственную квартиру ещё после Олимпиады-2016, живёт Яна на служебной жилплощади, выделенной мэром Химок. Соответственно, вместе с увольнением лишалась бы и жилья. В начале октября спортсменка объявила о возобновлении карьеры.

Сегодня, 20 октября, Егорян встретилась с министром спорта Московской области Дмитрием Абареновым, её восстановили в ЦСП, а губернатор Московской области Андрей Воробьёв пообещал решить вопрос с предоставлением саблистке квартиры в собственность.

«Я безумно рада, что наш губернатор благодаря моим подписчикам смог отреагировать на мой пост в социальных сетях. Оказывается, он не знал, что вопрос с обещанной квартирой был не решён, он думал, что её мне давным-давно предоставили. Сейчас он дал команду оперативно решить этот вопрос, за что я ему очень благодарна. Наш губернатор — красавчик.

Естественно, квартира будет в Химках, возможно, это будет служебная квартира, в которой я сейчас живу, она перейдёт в собственность.

Зарплата, которую я не получала два месяца в ЦСП, будет компенсирована», — приводит слова Егорян ТАСС.