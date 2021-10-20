«Всё было неспроста и не зря». Ольга Фаткулина — о проблемах со здоровьем в межсезонье

Призёр Олимпийских игр российская конькобежка Ольга Фаткулина рассказала, с какими проблемами со здоровьем столкнулась в межсезонье.

«Получила лёгкое сотрясение, когда каталась на лыжах. Поэтому пришлось выпасть из тренировок, но поняла, что всё было неспроста и не зря. Всё-таки та мышца, которую я надорвала на чемпионате Европы, всё никак не заживала, и я уже нервничала из-за этого, ныла, ходила по врачам, не знала как уже … А тут сотрясение и тренироваться ну точно нельзя. Для меня это было преодолением себя — хотелось работать, а нельзя. Зато постепенно восстановилась и решила себя не накручивать, следить за своими мыслями, потому что всё это проецируется на реальную жизнь.

Весной я заболела, были симптомы, которые указывали на «корону», но положительных тестов не было. Так что из-за плохого самочувствия задепрессировала. Думала: «Ну, всё, не судьба, надо заканчивать». Начала искать в этом какие-то знаки судьбы. Короче, накручивала себя. Потом, когда выздоровела, — прошла заложенность в носу, в ухе — полетела на море. Поездка была незапланированной, но всё получилось. Перезагрузилась, и вернулись нужные эмоции для работы. В общем, решила мыслить позитивно», — приводит слова Фаткулиной «Матч ТВ».