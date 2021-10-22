Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Женская сборная России первой вышла в финальную стадию чемпионата Европы по мини-футболу

Женская сборная России первой вышла в финальную стадию чемпионата Европы по мини-футболу
Комментарии

Женская сборная России по мини-футболу стала первой командой, которой удалось квалифицироваться в финальный этап чемпионата Европы 2022 года. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

После побед над сборными Нидерландов (2:1) и Венгрии (3:0) российские футболистки досрочно стали победительницами Группы 1. В ближайшую субботу, 23 октября, сборная России сыграет с белорусками, однако этот матч не будет иметь никакого турнирного значения.

Финальный этап пройдет в конце марта — его хозяином станет одна из четырёх команд, сумевших пройти отбор. Действующим победителем чемпионата Европы по мини-футболу является сборная Испании. Российская команда на Евро-2019 завоевала бронзовые медали (2:2 в основное время и 3:2 в серии пенальти в матче за третье место со сборной Украины).

Новость по теме
Женская сборная России по мини-футболу одержала вторую победу в отборе на ЧЕ-2022
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021