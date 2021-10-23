У России пока нет прав на показ чемпионата мира по художественной гимнастике

Директор по маркетингу и коммуникациям Международной федерации гимнастики Оливье Стребель сообщил, что российские телевизионные компании на данный момент не заключили соглашение на показ чемпионата мира по художественной гимнастике, который пройдёт в Японии с 27 по 31 октября.

«До сих пор ни с какими российскими вещателями не было достигнуто соглашения по чемпионатам мира по спортивной и художественной гимнастике в Японии», — приводит слова Стребеля ТАСС.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике завершится в Китакюсю 24 октября. Россиянка Ангелина Мельникова завоевала уже две медали, в том числе первое за 11 лет женское золото в индивидуальном многоборье.

На первенстве по художественной гимнастике впервые после судейского скандала на Олимпийских играх в Токио выступят сёстры Дина и Арина Аверины.