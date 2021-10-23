Мельникова и Уразова не сумели завоевать медали ЧМ в упражнении на брусьях

Российские гимнастки не сумели завоевать медали чемпионата мира в Китакюсю (Япония) в упражнении на разновысоких брусьях. Олимпийские чемпионки в команде россиянки Ангелина Мельникова и Владислава Уразова заняли четвёртое и седьмое места. Победила китаянка Вэй Сяоюань.
Ранее на чемпионате мира в Японии Мельникова завоевала золото в индивидуальном многоборье и бронзу в опорном прыжке. Предыдущий успех российских гимнасток был датирован 2010 годом, когда победу праздновала Алия Мустафина.
В 2021 году Мельникова стала олимпийской чемпионкой в команде и двукратным бронзовым призёром Игр в Токио — в многоборье и в вольных упражнениях.
Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Китакюсю, Япония
Женщины. Брусья
1. Вэй Сяоюань (Китай) – 14,733.
2. Ребека Андраде (Бразилия) – 14,633.
3. Луо Рай (Китай) – 14,633.
4. Ангелина Мельникова (Россия) – 14,533…
7. Владислава Уразова (Россия) – 14,400.
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